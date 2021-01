Krumlov už je pro epopej připraven

Starostovi vadí, že navzdory odvedené práci čelí opakovanému zpochybňování zámku jako vhodného místa pro vystavení epopeje. „Naposledy se ke Krumlovu vyjádřila na stránkách Práva Jarmila Mucha Plocková. Nesouhlasí s přesunem epopeje do Moravského Krumlova, do rodného kraje Alfonse Muchy, kde jsme plátna už jednou zachránili před zničením. Mrzí mě to, protože nám díky těmto debatám uniká to podstatné – Muchovo dílo nebude ležet v depozitáři. Bude vystaveno v moderním, bezpečném výstavním prostoru, kde k němu budeme mít přístup my všichni,“ řekl Třetina.