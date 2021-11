Kritik vstupu Pirátů do vlády Daubner: Piráti lžou a manipulují, odcházím

Daubner, který za Piráty v roce 2019 kandidoval do Senátu a skončil třetí, píše, že si před čtyřmi lety myslel, že Piráti jsou liberální středová strana. Líbilo se mu prý, že kladou důraz na transparentnost a jasná pravidla.

Přiznává, že v říjnu volil koalici Pirátů a STAN do Sněmovny s velkým sebezapřením. „Ale už se nemůžu se současným směřováním strany ztotožnit. Tak jsem ze strany vystoupil. A ihned jsem se dozvěděl, že jsem renegát. Trochu pochybuji, že někteří Piráti vědí, co to slovo doopravdy znamená a v jakém kontextu se používá,“ poznamenal.