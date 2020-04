Křesťané si na Velký pátek připomínají ukřižování Krista. Letos do kostelů na mši nemohou

Kvůli zákazu shromažďování a karanténě letos nebudou moci věřící chodit společně do kostelů a zúčastnit se tradičních bohoslužeb.

Podle generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla však může situace vyvolaná šířením koronaviru věřícím pomoci sestoupit blíže k jádru velikonočních událostí a uvědomit si to, co by bylo možné v běžném bohoslužebném provozu přehlédnout.