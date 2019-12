Kremlík: Chtěl bych, aby se na dálnicích pracovalo i v noci

Ve funkci jste zhruba osm měsíců. Co myslíte, že vás za tu dobu proslavilo víc. Vaše možná trochu nešťastně předběhnutí na pohřbu Karla Gotta nebo působení v resortu?

To je taková otázka s nadsázkou. Nad tím jsem se nikdy nezamýšlel. Předběhnutí mě mrzelo, mrzí mě to a bude mě to stále mrzet, ale pokud jde o mé působení v resortu, tak si myslím, že se nám už některé věci povedly.

Takže myslíte, že si vás lidé nespojují jen s touto událostí, která se stala na pohřbu?

Myslím, že ne. Často jezdím na inspekční cesty. Byl jsem na D1 u Devíti křížů a ptal jsem se řidičů, co by dělali na mém místě. Řada řidičů mi říkala, že je vidět, že se to hýbe a že se staví. Byl tam pán a ten mi říkal, že už teď v listopadu by na D1 neměla být ta dočasná svodidla. V loňském roce tam byla ta kalamitní situace.

Kalamitní sníh, říkal váš předchůdce Dan Ťok.

Já tomu říkám kalamitní situace. A já jsem mu říkal, že tam svodidla od prvního prosince nebudou, on mi nevěřil a říkal mi, že to říkal i pan Ťok.

Vladimír Kremlík o žertovném vztahu s Andrejem Babišem Video: Novinky

K D1 se ještě vrátíme. Pojďme trochu obecněji. V době, kdy jste nastupoval jste říkal, že chcete právě navázat na práci vašeho předchůdce, Dana Ťoka. Podařilo se vám to podle vás.

Myslím, že se mi to podařilo. Když jsem vstupoval do funkce, slíbil jsem panu premiérovi, že zabezpečím bezproblémový přechod na nový mýtný systém. Byly tam samozřejmě problémy, ale s těmi se ministerstvo dopravy vypořádalo. Sama víte, že průběh, a to, jak přešel mýtný systém na satelitní, byl relativně bezproblémový. Nebyly žádné velké kolony technicky se to povedlo a co je důležité, povedlo se to i právně, když Nejvyšší správní soud rozhodl, že smlouva zůstává platnou.

S panem premiérem dokonce v některých věcech i žertujeme. Takže myslím, že jeho podporu mám

Proč se na to ptám, protože ministr Ťok byl terčem kritiky, jak ze strany médií, tak i ze své vlastní strany, i ze strany pana premiéra. Později říkal, že od něj necítil podporu a že to by i jeden z důvodů, proč skončil. Cítíte vy tu podporu od pana premiéra?

Resort ministerstva dopravy je nevděčným resortem. V zásadě vždy říkám, když se mě někdo ptá, kolik máte poradců, tak s nadsázkou říkám, že skoro 10 milionů, protože každý z nás je uživatelem dopravy. Pokud se ptáte, zda cítím podporu pana premiéra, tak jsem s ním hovořil na téma Národního investičního plánu, a dokonce jsem v některých věcech i žertovali. Takže myslím, že podporu pana premiéra mám.

Máte spolu tedy takový žertovný vztah nebo jak to máme chápat?

To nechci říci, ale jsou i témata, o kterých lze žertovat.

Okolo Národního investičního plánu? To nejste asi jediný.

Nikoliv okolo něj. Spíš jsem dostal od pana premiéra určité rady, jakým způsobem prezentovat moji práci.

Shodou okolností jsem byla přítomna jedná z těchto vašich osobních konverzací ve Sněmovně. Byla taková řekněme neformální a pan premiér na vás byl velmi důrazný, trochu na vás i křičel a byl velmi emotivní. To vám přijde, že je správně nastavený vztah ministra s premiérem?

Nevím, o jaké situaci hovoříte, ale pan premiér je velmi důrazný. Je orientovaný na výsledky a výsledky vyžaduje od svých členů ve vládě.

Přesvědčil jste ho zatím?

To je otázka na pana premiéra.

Máte pocit, že je s vámi spokojený?

Já ten pocit mám. Myslím, že výsledky mám. Otvíráme letos 34 kilometrů dálnic, v loňském roce to byly pouhé čtyři kilometry dálnic, povedl se přechod na nový mýtný systém. Věci, které už se povedly, jsou myslím vidět.

To, že se to povedlo je nesporné, nicméně nejsou to přeci pouze vaše úspěchy. Jsou to částečně i úspěchy vašeho předchůdce Dana Ťoka, který byl sice za proces kritizován a třeba kvůli mýtnému systému nebo D1 nakonec skončil, nicméně on započal ten proces a je to tedy částečně i jeho úspěch a vy teď chodíte, stříháte pásky a slízáváte tu pověstnou smetanu za něj.

Je to nepochybně úspěch předchozích ministrů dopravy. Je potřeba si uvědomit, že příprava staveb v ČR trvá až 13 let. To, co já zahajuji, bude otvírat jiný ministr dopravy.

Takže je vše v pořádku, má to stoupající tendenci a bude to znamenat otevírání více a více kilometrů dálnic?

Pracujeme na tom, abychom urychlili přípravu. Musíme změnit zákony. Podle nálezu NKÚ příprava dálnic trvá neuvěřitelných 13 let a pak tři roky dálnici stavíme. My jsme na tom na MD velmi intenzivně zapracovali. Vláda před více než 14 dny schválila novelu dopravní infrastruktury, kterou jsem předložil, zase byla připravena za mého předchůdce, nicméně tam byla řada připomínek, které se musely vypořádat a vláda návrh schválila. Jsou tam tři zásadní momenty, které by měly urychlit přípravu a následně i výstavbu. V zásadě bychom jimi chtěli zkrátit dobu třinácti let na devět možná deset let.

Jak dlouho by měla trvat výstavba, která říkáte, že dnes trvá tři roky. Na jak dlouho by se měla zkrátit?

Samotná výstavba tři roky. Záleží na konkrétním úseku.

Mám třeba poznamenáno, že úsek na D1 Mirošovice – Hvězdonice, který má 8 kilometrů, trvá tři roky. Osm kilometrů, tři roky. Je to normální čas?

My chceme zkracovat.

Samozřejmě je to otázka i práce v noci. Obrátil jsem se na ministra zdravotnictví Vojtěcha, jestli by nám mohl být nápomocen

Chápu, že chcete, ale zajímá mě, jestli je normální, že v ČR nejsme schopní postavit 8 kilometrů dálnice rychleji.

Já bych chtěl za tři roky postavit třeba jednou nebo dvakrát tolik, ale jsou určité technologické postupy a kapacity firem. Tady na MD a ŘSD se nesoutěžilo na čas a já říkám, že u staveb, které je z hlediska provozu nezbytné postavit, co nejrychleji, tak by i jedním z hodnotících kritérií mělo být hledisko času. Podle zadávacích dokumentů, které jsem viděl, se odhadovaly časy na základě údajů projektantů. To se všechno od 1. září změnilo a zohledňujeme i toto. Samozřejmě je to otázka i práce v noci. Obrátil jsem se na ministra zdravotnictví Vojtěcha, jestli by nám mohl být nápomocen.

Čím může být ministr zdravotnictví nápomocný s prací v noci?

Vztahem ke krajským hygienickým stanicím. Podle některých rozhodnutí jsme měli omezení práce v noci a byla nepřípustná.

Z důvodu?

Byly různé, ale podle našeho názoru nebyl důvod, aby se nepracovalo v noci, pokud je to mimo města. V tomto směru nás nebudou krajské hygienické stanice nedůvodně omezovat. Mohla by to být jedna z věcí, jak urychlit konkrétní práce na konkrétní stavbě.

Věříte tomu, že se novela zákona o dopravní infrastruktuře podaří schválit do konce vašeho volebního období?

Já ten zákon chci schválit v příštím roce. Samozřejmě budu jednat s poslaneckými kluby, protože zájem na výstavbě a budování dálnic je napříč politickým spektrem. S každým právním předpisem, který se schválí se, ale musí naučit pracovat i uživatel, to znamená v daném případě investoři, například ŘSD, ale i úředníci, kteří budou vydávat rozhodnutí podle zákona. Nechal jsem na MD udělat workshop z rozhodovací praxe našich úředníků, jakým způsobem správně dávají podání investorské organizace.

Znamená to, že od roku 2021 by to mohlo začít fungovat v praxi?

Pokud jde o legislativu, tak bude záležet na tom, kdy to schválí Sněmovna a kdy Senát.

Říkal jste, že příští rok.

Ale je tam poté nějaká odkládací doba, tzv. odložená účinnost, ta je tam devět měsíců, takže já předpokládám, že by se podle zákona mohlo postupovat v průběhu roku 2021.

Bavili jsem se o tom, že ne všechny současné věci jsou jen za vámi. Co bude to, co zůstane po vás? U čeho budou moct vaši nástupci třeba za 10 let stříhat pásky?

Těch věcí, které já v současné době sleduji, je víc. Jednou z těch prvních je elektronická dálniční známka. Výrazně pracujme na tom, abychom dodrželi termín, aby od prvního ledna 2021 naši řidiči už jezdili s elektronickou dálniční známkou. Především všichni muži ví, jak je to ke konci roku, když musí vzít do ruky vzít žiletku a líh. Výhoda bude i v tom, že si budete moct koupit známku třeba 1. března a bude vám platit 365 dní.

Vladimír Kremlík o výdrži opravené D1 a zvýšení rychlosti na dálnicích Video: Novinky

A z hlediska přípravy investic?

Plně se pracuje na D11, D35, D47 a obchvaty Frýdek-Místek, obchvat Církvice. Co bude důležité, zahájí se první PPP projekt – D4 Příbram-Písek, jehož příprava finišuje. Chtěli bychom v únoru příštího roku vyzvat tři subjekty, se kterými se teď jedná o podání nabídek.

D1 by měla vydržet minimálně 30 let

Stále se tu točíme kolem D1. Hovoříte o tom, které úseky jsou zavřené, které budou pokračovat, které jsou rozpracované a máte na to grafy. Váš předchůdce hovořil o tom, že jde v podstatě o výstavbu nové dálnice. Ukončené by opravy měly být v roce 2021, to stále platí?

To stále platí. Modernizace D1 bude ukončena nejpozději v roce 2021.

Kdy přesně?

Můj apel k ŘSD je, aby to bylo co nejdříve. To znamená, že moje představa není prosinec, ani listopad, ani říjen.

Jak dlouho nám tato nová D1 vydrží?

Předpokládám, že by měla vydržet minimálně 30 let.

A jaká je podle vás cesta do budoucna? To už také musíte vědět, co bude potom.

V danou chvíli nemám informace o tom, jakým způsobem se plánuje s D1 po dalším období.

Ještě bych se zeptala, zda uvažujete v rámci ministerstva o zvýšení rychlosti na dálnicích?

Podněty tady jsou, ale záleží na odborných vyhodnocení útvarů MD. Politicky bych si přál zvyšovat rychlost, ale bude záležet na odborných vyjádřeních a nemůže to být na úkor bezpečnosti provozu.

Takže na tom nějak pracujete?

Pracujeme a v příštím roce bych chtěl veřejnost seznámit s vyhodnocením, která MD udělalo.

Vy osobně byste byl pro?

Ano

A o kolik?