KRAKONOS nebo 019 COVID: zájem o značky na přání klesá

Vydávání registračních značek s textem na přání se řídí několika pravidly. Lidé si nemohou nechat na tabulku vyrazit hanlivá slova nebo slova, která obsahují písmena G, CH, O, Q a W. Zákaz využití těchto snadno zaměnitelných písmen si v minulosti vyžádala dopravní policie. Vyřazeny jsou také kombinace začínající EL, které jsou určeny pro vozy s nízkými emisemi a mohou využívat některé výhody, a to například při parkování nebo při nákupu dálničních známek.

Motoristé by si mohli předem rezervovat registrační značku na auta AutoMoto

V budoucnu by se novinkou při vydávání registračních značek, kterou se už nyní zabývá ministerstvo dopravy, mohly stát i celorepublikové státní poznávací značky, které by neměly teritoriální rozdělení podle krajů vydání. Stát by tak získal přes 104 milionů možných kombinací.