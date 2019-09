Krajským ředitelem královéhradecké policie bude Petřík

O uvolněné místo v Hradci projevil zájem dosavadní náměstek policejního prezidenta Petr Petřík. „Generál Petřík odpracoval na policejním prezidiu více než pět náročných let. Řídit ekonomický úsek je mimořádně těžká. Jsem si jist, že má policii stále co nabídnout a jeho zkušeností je potřeba využít,“ řekl Švejdar. I on v Hradci Králové v letech 2012-2014 ve funkci krajského ředitele působil.