Kraje a obce se k volnu za očkování točí zády

„Takovéto volno by ze svých daní zaplatili běžní pracující, podnikatelé a firmy, kterým žádnou podobnou úlevu vláda nedá. Nemyslím si proto, že je vhodné, aby zrovna oni platili volno státním úředníkům a lidem pracujícím ve veřejném sektoru,“ uvedl Půta.

Podobně s výzvou naložili na Vysočině. „Rozhodnutí bychom plně respektovali, pokud by bylo vydáno formou zákona, protože právní řád respektovat musíme,“ okomentovala za Krajský úřad Kraje Vysočina jeho tisková mluvčí Jitka Svatošová.

„Koneckonců chce-li vláda takto očkování podpořit, bylo by legitimním postupem návrh obhájit, prosadit v parlamentu a zajistit, aby to fungovalo stejně u všech zaměstnavatelů, spravedlivě pro všechny zaměstnance a akceptovatelným způsobem též pro zaměstnavatele. Na současné situaci nám vadí právě nerovnost podmínek vůči široké veřejnosti,“ dodala Svatošová.

„Vedení Českých Budějovic se zatím tématem volno za očkování proti covidu-19 nezabývá, není to na pořadu dne. Pořád tu zůstává otázka, proč zvýhodňovat očkované, když například přímo na úřadu máme několik zaměstnanců, kteří by se rádi očkovali, ale nemohou ze zdravotních důvodů,“ řekla Jitka Welzlová, mluvčí českobudějovické radnice.

Podobně argumentují i v dalších krajích a obcích, například na radnicích v Litomyšli či v Náchodě nebo na olomouckém hejtmanství. „Volno navíc kvůli očkování se neplánuje,“ sdělila Právu jeho mluvčí Eva Knajblová. Ten, kdo by měl po očkování nějaké problémy, si podle ní může vzít volno v rámci benefitu sick days.

Dodal, že toto rozhodnutí platí od 30. července do konce letošního roku. Podle informací Práva si budou moci vybrat dva dny placeného volna za očkování proti covidu 19 také zaměstnanci ostravské fakultní nemocnice.

Na rozdíl od názoru hejtmana úředníci na radnici v České Lípě (Liberecký kraj) dva dny volna na očkování pravděpodobně dostanou. Podle mluvčí Kristýny Kňákal Brožové se na tom vedení úřadu dohodlo s odboráři. „Mělo by se to potvrdit dodatkem ke kolektivní smlouvě, ale zatím to nebylo definitivně potvrzené,“ řekla Právu mluvčí.