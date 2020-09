Kraj dá do sbírky pro oběti tragédie v Bohumíně téměř dva miliony

Dodal, že kraj do sbírky vloží za každého z 11 zemřelých 100 tisíc a za každého zraněného 50 tisíc korun. „Při požáru bylo zraněných 15 lidí, z toho dva hasiči a jeden policista,“ doplnil.

Kraj předpokládá, že většinu prostředků ze sbírky obdrží pozůstalí po obětech a zranění. U nich bude výše částky odstupňována podle míry a závažnosti zranění. Podíl získá také město Bohumín, které jako znalé místních poměrů zajistí co nejlépe cílenou pomoc. Podle hejtmana chtějí do sbírky, která potrvá do konce září, přispět také města z regionu, například Ostrava či Orlová.