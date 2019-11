Kontroverzní sochu Špinarové Ostrava stále neprodala

„Do těchto dnů probíhalo vyjednávání smlouvy, která by prodej sochy Věry Špinarové umožnila. Jakmile bude smlouva podepsána ze strany autora, pak začne vyjednávání o prodeji sochy přes konkrétní aukční síň,“ sdělil v úterý Právu radní Moravské Ostravy a Přívozu Lukáš Jansa (Piráti).

Dodal, že vedení radnice věří, že souhlas se smlouvou o prodeji sochy bude dán ještě tento týden. „Věříme, že podepsané smlouvy dorazí do konce týdne. Výběr aukční síně je pak na autorovi. Předpokládáme, že tak učiní co nejdříve po podpisu smlouvy,“ řekl ještě Jansa.

Radnice dále řeší i přesunutí další Moješčíkovy sochy, a to Leoše Janáčka z Jiráskova náměstí v centru Ostravy. Problémem je, že obě sochy vznikly bez výběrového řízení na požadavek radnice.

Samotný autor si za svým dílem stojí a opakovaně tvrdí, že on vše splnil. „Město si u mě objednalo sochy, bez problémů je ode mě převzalo a najednou si to rozmyslelo a sochy nechce, či je chce přemisťovat,“ reagoval nedávno Moješčík, který vytvořil také sochu Levitace u vlakového nádraží v Ostravě-Svinově, sochu Karla Kryla před Českým rozhlasem Ostrava a je spoluautorem pražského pomníku Operace Anthropoid.

Podle radního Jansy Moješčík již nyní souhlasí s přemístěním sochy Leoše Janáčka. „Nicméně přemístění nebude zřejmě na pořadu dne až do doby, než bude odborná diskuse na téma, co by mělo vzniknout na Jiráskově náměstí místo uvedené sochy, nebo jak vlastně bude Jiráskovo náměstí celkově pojato,“ vysvětlil Jansa.