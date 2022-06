Kontroly projektů ukázaly chyby v dotacích pro firmy z Agrofertu

U projektů VUOS našli pochybení u pěti prověřovaných dotací dohromady za více než 77 milionů korun, vrátit by měl zhruba čtyři miliony. „Auditní orgán identifikoval nedostatky v provedeném hodnocení hospodárnosti projektu, a to v rámci pořizovaných technologií, které představují výdajově nejvýznamnější položku,“ uvádí zpráva auditorů. Dalších 600 000 korun by měl vrátit podnik Farmtec.