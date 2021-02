Kontroly na Trutnovsku: Výletníci museli zpátky

Obyvatelé zmiňovaných okresů nemohou až na výjimky region opustit, ostatní do něj zase nesmí přijet.

„Pátek představuje čas víkendových výletů. Řadu výletníků jsme museli obrátit. Lidé to brali bez konfliktů,“ sdělili policisté.

Většinou policisté obraceli auta, která mířila do zasaženého regionu, méně bylo těch, co z Trutnovska vyjížděly. Kontrolám se nevyhnuly ani linkové autobusy.

„Provoz, ačkoliv na Trutnovsku platí omezení volného pohybu, nijak výrazně neklesl. Postupujeme s rozumem. Mnoho místních lidí známe a víme, že jedou do práce,“ líčili policisté z Červeného Kostelce, kteří se stejně jako ostatní jejich kolegové většinou střídali v hodinových intervalech.

Příjemné to policisté místy ve skoro dvacetistupňovém mrazu neměli. „Mráz leze do morku kostí, ale zároveň nás nutí se pohybovat a kontrolovat co možná největší množství vozidel,“ přiznala hlídka u Rtyně.