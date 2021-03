Kontroly dodržování opatření na pražském Hlavním nádraží. Padly i několikatisícové pokuty

Podle mluvčího jsou lidé po týdnu opatření ve většině případů již připraveni a porušení vládních nařízení policisté zaznamenávají spíše výjimečně. „V neděli policisté na Hlavním nádraží uložili dvě pokuty z důvodu porušení pravidel pro cestování mezi okresy. V jednom případě to bylo pět tisíc korun, které občan zaplatil na místě, a ve druhém případě to bylo složenkou, kdy pokutu zaplatí do 14 dní,“ dodal mluvčí.