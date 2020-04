Kontrola na Rozvadově nezabere ani minutu. Když je řidič připravený

Čtyři odbavovací pruhy a na kontrolních stanovištích osm policistů. Tak to ve čtvrtek odpoledne vypadalo na hraničním přechodu v Rozvadově na příjezdu do České republiky. Kvůli důslednějším kontrolám řidičů se vytvořila až desetikilometrová fronta na německé straně dálnice. Je to přesně opačná situace, která panovala v minulých dnech, kdy kamiony stály v dlouhých frontách z Česka.