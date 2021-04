KONEČNĚ! Tvrdá kritéria pro podání nových léků na covid zmírněna

„To slovo 'zejména' je tam proto, aby se ten, kdo bude léčbu indikovat, tím (kritérii) nemusel cítit úplně stoprocentně svázán. A když vidí, že se to jen o fous někde neshoduje a jeho medicínský názor je takový, že by to člověk měl dostat a je schopen si to odůvodnit, tak aby to mohl udělat,“ přiblížil Právu předseda praktických lékařů a člen odborné skupiny Petr Šonka.