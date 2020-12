Kominíci nestíhají. Lidé kontrolu nechávají na poslední chvíli

Že by bylo potřeba zkontrolovat kotel a komín, si lidé obvykle uvědomí až se začátkem topné sezony. Poptávka je tak poslední čtvrtletí roku taková, že všechny kontroly kominíci nemůžou do konce roku zvládnout.

„Konec roku máme takový závěr sezony, kdy od září do začátku ledna plně čistíme a kontrolujeme spalinové cesty, které máme dle nařízení vlády kontrolovat. Bohužel se stává to, že práci, kterou máme na celý rok, smrskáváme jenom do topné sezony, do těch tří měsíců, takže na nás lidi poměrně dost čekají,“ popisuje nesnáze kominík Michal Frič. „Lidi si na nás vzpomenou, až když je to trápí.”