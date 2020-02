Kolik stojí pohřeb? Poslední rozloučení vyjde i na desítky tisíc

Prvním krokem je rozhodnout se, zda půjde o pohřeb zpopelněním, který může být s obřadem i bez obřadu, nebo zda zvolit pohřeb uložením do hrobu či hrobky. „Jsou lidé, kteří říkají, že obřad je pro ně příliš traumatický. Já osobně ale nemám pohřby bez obřadu moc rád, protože z psychologického hlediska je důležité, aby se člověk s pozůstalým rozloučil,“ říká ředitel pražského Pohřebního ústavu Julius Mlčoch.

Klíčový je také výběr pohřebních služeb. Některé nabízejí zařízení církevního pohřbu, jiné třeba pohřeb na splátky nebo pohřeb on-line. Základní nabídka ale zůstává stejná. Zařídí převoz a obléknutí zesnulého, celkové aranžmá obřadní síně, včetně domluvení řečníka či živé hudby. Pomohou vyřešit, co napsat na smuteční oznámení a na výběr také dostanete z široké nabídky smutečních kytic a rakví. Upravit si jednotlivé služby samozřejmě lze podle libosti.

Pohřeb může vyjít i na stovky tisíc korun

Nejlevnější možnou variantou, jak pohřeb zařídit, je zpopelnění bez obřadu. To nemusí vyjít dráž než na 14 000 korun. Pokud ale nechcete přijít o obřadní rozloučení s blízkým člověkem, pohřební služby nabízejí i ekonomické formy takového pohřbu. „Nejlevnější pohřeb s obřadem děláme v Praze v Nové obřadní síni a stojí 15 500 korun. Má všechny náležitosti, pouze květinové dary jsou látkové, a tudíž opakovatelně vystavovatelné,“ vysvětluje ředitel Mlčoch.

„Cenu pohřbu z větší části ovlivňuje pozůstalý, který vybírá zboží. Když například vybere levnou rakev, může být pohřeb i ve velké obřadní síni s živou kapelou, a přesto může stát méně, než kdyby byl bez obřadu, ale s drahou rakví,“ říká Julius Mlčoch.

Rakev „Amerika” je typická tím, že její víko lze do půlky otevřít Foto: Novinky

Právě výběr rakve a smutečních kytic jsou tím, co nejvíce hýbe s cenou. Zatímco kremační rakev určená na pohřeb bez obřadu stojí asi 5 000 korun, například zdobené rakve „Ameriky“ se mohou vyšplhat až na šestinásobek ceny. „Už jsem viděl i takovou rakev, co se prodávala za 90 000 amerických dolarů. To se potom pohřeb snadno vyšplhá až ke sta tisícům. To jsou ale opravdu výjimečné události, “ říká Mlčoch.

Nejdražším typem rozloučení je pohřeb do země

Nejdražší formou je potom pohřbení zesnulého do země, tedy do hrobu či hrobky. Takový pohřeb totiž vyžaduje kvalitnější, a tedy i dražší rakev. K tomu je navíc třeba připočítat výkop hrobu, otevření hrobky, přerovnání rakví, které jsou v ní uložené a podobně. Tato činnost již není na pohřebních službách, ale účtují si je provozovatelé pohřebiště. Cena pohřbu do země se tak pohybuje přibližně od 30 000 korun a více.

Hrobové místo je navíc nutné si pronajmout, a to minimálně na deset let, koupit ho trvale není možné. Urnu se zesnulou osobou si můžete odvézt i domů, pokud ji ale chcete uložit na hřbitově, i u ní musíte počítat s dalšími výdaji za nájem urnového hrobu. „U hrobového místa zaplatí lidé za nájem zhruba 7 000 korun na deset let, u urnového hrobu zhruba 3 500 korun na deset let,“ vysvětluje mluvčí Správy pražských hřbitovů Oldřiška Hradcová.

Nájem hrobového místa stojí kolem 7 000 korun na 10 let Foto: Novinky

„Nájem zůstává stále stejný, je totiž daný tabulkou, k místu se ale přikupují také hrobová zařízení, jako je pomník, krycí deska, rám atd. U těch záleží na preferenci lidí a ceny jsou velmi odlišné,“ říká Oldřiška Hradcová.

Celý proces zařizování pohřbu je samozřejmě možné uskutečnit i u soukromých pohřebních služeb, kterých je po celé České republice nespočet. I když se speciální nabídka může mírně lišit, základ zůstává stejný. V tabulce najdete průměrné ceny pohřebnictví v České republice, započtená v nich ale není cena za rakev ani květinovou výzdobu.

Smuteční rozloučení - kremace

+ - 25 000 kč

Kostel - kremace

+ - 24 000 kč Kremace - rozloučení s urnou

+ - 22 000 kč Anonymní kremace - bez obřadu

+ - 16 000 kč Výkop hrobu - certifikovaný hrobník

+ - 13 000 kč Pohřební limuzína jen 1 rakev

+ - 87 kč / km

Pohřební dodávka max 4 rakve

+ - 37 kč / km

Květinový-servisní vůz + - 30 kč / km

Zdroj: Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR, ceny bez rakve a květinové výzdoby