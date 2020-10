Koalici v Plzeňském kraji zkomplikoval koronavirus

Podle člena pirátského vyjednávacího týmu Pavla Haise jim dal Pikner okamžitě vědět SMS zprávou. „Nemám z toho moc strach. Při jednání jsme seděli daleko od sebe, on měl navíc respirátor. Pokud by někdo z nás šel do karantény, tak není přece důvod, abychom se nemohli spojit a koalici řešit,“ řekl Hais.