Klesáme přímo ukázkově. Už to nemůže být výkyv

Povíkendová čísla často bývají ovlivněna víkendem, kdy se obecně méně testuje, průkaznější tedy budou statistiky z prostředku týdne. Například ve středu 1. prosince bylo odhaleno 21 139 případů, o týden později to bylo 16 185 a minulou středu již 11 625 nakažených. Na těch číslech je patrné, že úbytky nakažených z prostředku týdne jsou mezitýdně vyšší, než je tomu na začátku týdne.

„Nadále je vysoká pozitivita indikovaných testů, jejíž hodnoty ale postupně klesají. To je jeden z indikátorů pokračujícího zpomalení šíření nákazy v populaci,” komentoval ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek epidemiologickou situaci ve shrnujícím reportu, který jeho instituce každý den zasílá vybraným odborníkům a politikům.

Postupně klesá také zátěž nemocnic. K pondělku v nemocnicích leželo 4801 pacientů, z toho jich 836 leželo na JIP. Minulé pondělí to bylo 6367 hospitalizovaných, z čeho byla tisícovka na JIP.

Přesto však určitá opatření ještě do konce roku přijdou, v pondělí to avizoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Vláda se totiž obává šíření nakažlivější mutace omikron, což by mohlo poznamenat predikce vývoje a změnit i klesající trend.