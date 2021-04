Klaus: Arenbergerův výrok je vrchol arogance a papalášství

O dosavadních opatřeních vlády jsem si nemyslel nic dobrého a říkal jsem to vždy nahlas. Teď, kdy jsme čekali pozitivní změnu, kdy jsme předpokládali, že vláda ví, že už je akutní fáze epidemie covidu víceméně za námi, kdy jsme si mysleli, že jsou fanatičtí vyhlašovatelé koronavirových děsivých scénářů už postaveni na vedlejší kolej, jsme dostali nového ministra, který se uvedl zcela absurdním zpřísněním shromažďováním lidí. To má očekávání zcela rozbilo.

To už je detailem. Právníci samozřejmě připomínají, že právo se shromažďovat „lze omezit zákonem“, ale opatření ministerstva zdravotnictví není zákon. Je pouze přijato „na základě zákona“. Myšlenka, že vláda ví, že je to špatně a že „bude čekat, až to shodí soud“, což je výrok nového pana ministra, je téměř neuvěřitelná. Je to vrchol arogance a papalášství. Zapomíná se, že jde o zásah do životů milionů lidí.