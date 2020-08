Keramika ani atletika: školy kvůli kovidu ruší zájmové kroužky

Tím hlavním je co nejvíc udržovat samostatné skupinky v rámci tříd a nemíchat je s ostatními. A to se při organizaci oblíbených školních kroužků skoro nedá. „Nebudeme dělat vůbec žádné kroužky. Podle doporučení nemáme dělat věci, které jsou zbytné, a to podle nás kroužky jsou,“ řekl Právu ředitel ZŠ K. V. Raise v Lázních Bělohrad Jaroslav Jirásko.

Poradí se s rodiči

Podle Miroslava Hřebeckého z organizace pro informace ve vzdělávání EDUin zatím většina ředitelů ještě vyčkává. Do kroužků se děti hlásí v září a mezitím by se ředitelé ještě rádi poradili s rodiči.

„Ti budou rušení nést nelibě. Jednak chtějí, aby se jejich dítě rozvíjelo, jednak kroužek prodlouží dobu, kdy je dítě hlídáno a smysluplně do večera zabaveno,“ řekl Hřebecký Právu.

„A navíc školní kroužky jsou podstatně levnější než třeba sporty a rodiče nemusí dítě nikde vyzvedávat,“ dodal Hřebecký.

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Plzeň-Božkov Hana Stýblová se zatím kroužky vyškrtnout z programu nechystá, ale omezením se nevyhne a obává se, že během roku na zrušení dojde.

„Zůstanou pouze kroužky, které by byly pro děti jedné třídy, ale těch je velmi málo, třeba IT. Většinou jsou namíchané, protože je to podle nadání nebo potřeby dítěte. Nejsou to jen kroužky, ale i nepovinné předměty, jako třeba sborový zpěv, který ke škole patří. Tam jsou děti od 3. do 5. třídy,“ řekla Právu Stýblová.

Atraktivní jsou také družiny

„Je mi to líto. Škola není jen o tom, co je naučíme z rámcových vzdělávacích programů, ale je o kontaktech, dalším rozvíjení, další nabídce. Naše družina má nabídku velmi dobrou, ale kroužky děti rozvíjejí ještě lépe, mohou si zkusit, co by jednou chtěly dělat. Jsou tam sporty, hudba, cizí jazyk, dramatika, zdravé vaření,“ vyjmenovala ředitelka.

Zvažuje také variantu, že by se kroužky točily v jednotlivých třídách po měsíci, což by ale nemuselo být pro rodiče finančně únosné.

Těžké rozhodování má i šéf Asociace ředitelů ZŠ Michal Černý, který vede Masarykovu základní školu v pražských Klánovicích.

„Srdcem bych je velmi rád otevřel. Provozujeme jich hodně a děti se na ně těší. Zároveň budu varovat rodiče a zjišťovat, zda tam chtějí dítě dát,“ řekl Právu.

Připustil, že úplně zrušení kroužků je zcela legitimní varianta. Ministerské doporučení sice nic nenařizuje a je na každém řediteli, jenže jakmile se epidemiologická situace zhorší, budou krajské hygienické služby posuzovat opatření ve školách a na základě toho pak rozhodne o dalším postupu. V krajním případě může být škola i uzavřena, což je pro většinu ředitelů, kantorů i rodičů černá můra.

V případě zrušení kroužků zbudou po vyučování dětem jen družiny. Ale podle Černého i ty jsou na úrovni.