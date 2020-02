Když prohraju volby, skončím v politice, řekl Babiš

Řádné volby by se měly konat na podzim příštího roku. „Říjen 2021 bude raz dva. Pan (předseda ODS Petr) Fiala říkal, že nás porazí ve volbách. Já když prohraju volby, tak určitě nebudu pokračovat v politice,“ dodal premiér.

Narážel tak na slova šéfa ODS Petra Fialy, který už několik měsíců opakuje, že chce skládat příští vládu. „ODS má za cíl změnit politiku v této zemi a já chci přivést ODS do vlády a v takové pozici, abychom to byli my, kdo rozdává karty,“ řekl Fiala v lednu v Interview pro Novinky.