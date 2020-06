Když pošlete dítě pro vysvědčení, ztratíte nárok na ošetřovné

„Dítě do školy pro vysvědčení samozřejmě poslat můžete, ale za tento den automaticky ztrácíte nárok na ošetřovné. A to i když bude vaše dítě ve škole například jenom jednu hodinu,“ uvádí ministerstvo. Nárok na ošetřovné ztrácí rodič ale i v jakýkoliv jiný den, kdy bylo dítě ve škole.

Ředitelské volno ani vyzvednutí vysvědčení není podle mluvčí resortu Andrey Vašákové událostí, která by neočekávaně vytvářela potřebu péče. „V takových situacích nárok na ošetřovné podle zákona o nemocenském pojištění standardně nevzniká,“ řekla Novinkám.

Ošetřovné dostanete, i když dítě do školy nepošlete, podpořil Senát Domácí

„Beru to jako podraz. Ze známých o tom nemá nikdo tušení,“ sdělil Novinkám rodič Jiří Šolc.

Ošetřovné ve výši 80 procent denního vyměřovacího základu mohou čerpat rodiče dětí mladších 13 let, a to za období od 12. března do 30. června. Ošetřovné zavedla vláda kvůli uzavřeným školám v souvislosti s epidemií koronaviru.