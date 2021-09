Kdy se vzpamatujeme z tornáda? Možná za rok, říká muž z Hrušek

„Kdy se náš život vrátí do normálu? Možná za rok. Snad. Ale jedno je jisté, co jsme prožili, nám z hlavy nikdo nevymaže,“ říká Husovský pod novou střechou domu.

Střechu dílny mu tornádo strhlo a pohodilo ve dvoře, střechu domu nenašel vůbec. Netuší, kde a jak skončila. A to ji tvořily notně naddimenzované trámy. Zůstal jeden, jedenáct živel odnesl neznámo kam a z oblohy padaly proudy vody přímo do místností horního patra.

„Z pojistek a vlastních úspor jsme už utratili asi milion korun. Nemáme podlahy, vnitřní omítky ani zateplení a fasádu. To je minimálně další milion a pak bude třeba nové vybavení domácnosti,“ říká Husovský. Státní pomoc z programů postiženým domácnostem mají nějakou dostat, kolik to bude, neví. Posudek na stav domu po pohromě měli později, tak netuší, jak dopadnou.

„Ohromná solidarita, spousta lidí pomohla, hasiči z Vladislavi, z Předína, jaderný technik z Dukovan, fakt spousta lidí. Díky jim. Naproti tomu jedna firma slíbila udělat střechu, pak řekli, že nemají lidi, další už se neozvali vůbec. Zedník, který si řekl čtyři stovky na hodinu. Vyhnal jsem ho. Je to vážně těžké. A to ani nemluvím o stavebním materiálu. Teď jsem kupoval OSB desky za 411 korun. Před měsícem stály dvě stovky,“ říká muž.

Řádění živlu pocítil na vlastní kůži. Doslova. Do části domu, kde byl, vletěl třímetrový trám. „Naštěstí vrazil do radiátoru, ten jej zbrzdil. Až potom trefil moji nohu. Nebýt topení, bylo by to mnohem horší,“ vzpomíná Husovský.