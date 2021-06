Kdo chce rychleji druhou dávku, může si zavolat, řekl Babiš

„Lidé, kteří se chtějí dříve očkovat druhou dávkou, můžou si zavolat na linku 1221,“ řekl premiér. Na druhou dávku se nyní čeká 42 dní, nově by to mělo být pouze 34 dní a do budoucna, až bude vakcín více, by se měl odstup srovnat na výrobcem doporučovaných 21 dní,” popsal Babiš. Neřekl, jestli je domluva na dřívějším termínu možná už teď, nebo teprve platit bude.