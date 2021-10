Kde očkovací kampaň nic nezmůže

Bílá Voda: Nepomohou ani peníze

Volání po tom, aby se co nejvíce lidí nechalo naočkovat proti covidu, nemá příliš odezvu v Bílé Vodě na Jesenicku. V malé obci na hranici s Polskem je odmítá většina obyvatel. Tvrdí, že by vakcínu nepřijali, ani kdyby za to dostali od státu peníze.

Nějaká motivace k očkování? Ta by mě nepřesvědčila. To, co úřady tvrdí, jsou jen bláboly, aby se vystrašili lidi obyvatel Bílé Vody

„Hon na čarodějnice, který se dělá na neočkované, je z mého pohledu totálně kontraproduktivní,“ míní starosta Miroslav Kocián (SNK). Na otázku, zda se sám nechal očkovat, odpovídá nepřímo: „I pro mě je ta masáž rozhodující.“

„Neočkovaných je tu hodně. Netuším, proč tomu tak je. Ti, co se neočkují, se bojí více vakcíny než nemoci. Nikoho neodsuzuji,“ svěřuje se Právu prodavačka z prodejny se smíšeným zbožím.

V Bílé Vodě na Jesenicku se většina lidí nenechala očkovat proti covidu. Zdejšímu starostovi vadí i kampaň, která na lidi kvůli tomu tlačí. Foto: Miloslav Hladil, Právo

„Ne. V žádném případě se očkovat nenechám,“ tvrdí kousek od hasičské zbrojnice maminka s půlročním dítětem v kočárku. Dodává přitom, že vakcínu nepotřebuje, protože věří, že covid je jen nemoc jako mnoho dalších.

Zviklat ty, co v Bílé Vodě odmítají vakcínu proti covidu, by prý nepomohly ani motivace od státu, a to i kdyby nabízel peníze. „Určitě by to na mém postoji nezměnilo nic,“ zdůrazňuje maminka, která se představila jako Jerika.

„Nějaká motivace? Tak ta by mě určitě nepřesvědčila. Já už si navíc covidem prošel, vím, co to je, a já se ho prostě nebojím,“ konstatuje muž, který se představil jako Sorin. „To, co se od úřadů tvrdí, jsou jen bláboly, aby vystrašili lidi, aby se nechali naočkovat,“ domnívá se.

„Dávám přednost testování. Očkování bych nepodstoupil ani za prase. Nenechám do sebe cpát nějakou chemii,“ míní další oslovený.

Horní Dvořiště: Senioři se nehrnou

Také vesnička Horní Dvořiště u česko-rakouských hranic se objevila na čelných příčkách nízké proočkovanosti proti covidu. Přestože místní mají hned několik možností a v nedalekém Dolním Dvořišti byl i očkovací tým, z 12 seniorů nad 80 let bylo očkováno jen pět a u obyvatel mezi 50. a 59. rokem se očkovalo 26 lidí z 69.

Starosta Zdeněk Kemény (ČSSD) očkování také nepodstoupil. „Byl jsem už připravený jít, ale kampaň mě odradila. Například slogan Nechte se očkovat, chráníte ostatní mi přijde až hloupý. Spíše by tam mělo být: Nechte se očkovat, chráníte sám sebe,“ prohlásil.

Zdůraznil, že v obci nikoho nepřesvědčoval. „Je to věc každého. Ale když se někdo rozhodne a požádá obec o dopravu k očkování, samozřejmě ho tam rádi odvezeme,“ ujišťuje.

Většina místních, kterých je i s dvaceti cizinci téměř pět set, dělá na dráze nebo v Rakousku. „Jsme očkovaní, protože musíme. Rakušané to mají v práci v podstatě jako podmínku. Počítám, že to budou chtít takhle po všech i u nás a restrikce budou přitvrzovat. V podstatě nemáme na výběr,“ shrnul názor skupinky asi šesti mužů jeden z nich.

Starší žena, která šla s rodinou po návsi, tvrdí, že očkování z principu odmítá. „Není vůbec zřejmé, co ta vakcína bude s lidmi dělat. Někteří měli po její aplikaci i vyrážky a další problémy,“ tvrdí.

Vyškovec: Jsme daleko od civilizace

Ve Vyškovci na Uherskobrodsku při hranicích se Slovenskem v Bílých Karpatech je z šesti lidí nad osmdesát let pět neočkovaných. Ve věku sedmdesát až osmdesát let je jich z dvanácti devět. Stejná situace je u šedesátníků, kde se nechali naočkovat jen čtyři z dvanácti obyvatel.

Přijel k nám terénní očkovací tým. Ale stejně se k nim očkovat nikdo nešel Bohumil Hodulík, starosta Vyškovce

„Žijeme si tady sami pro sebe, co by nás mělo ohrozit. Nejsme ve městě nebo ve větší vesnici, kde se lidé sdružují. Ani nevíme, co znamená covid. Tady sa to nechytá. Jsme daleko od civilizace. Očkování u nás moc lidé nevěří,“ přiznává postarší muž z Vyškovce, který nechtěl říci jméno.

Do Vyškovce v minulosti zamířil terénní očkovací tým. Odjel s nepořízenou.

Vyškovec v Bílých Karpatech, roztroušená stavení po kopcích. Lidé od sebe žijí daleko, což je jeden z důvodů, proč se covidu nebojí a neočkují se. Foto: Aleš Fuksa, Právo

„Přijeli k nám zdravotníci s terénním očkovacím týmem. Ale stejně se k nim očkovat nešel nikdo. Moc tu mezi sebou lidé nepřicházejí do kontaktu. Baráky tu máme většinou dvě stě tři sta metrů od sebe. Kontakt je tu nulový. Nemáme tu obchod ani hospodu. Za rok a půl, co se ten virus objevil, jsme tu měli tři pozitivní,“ sdělil Právu starosta Vyškovce Bohumil Hodulík (NK).

Podle něj tvoří polovinu starousedlíků lidé v důchodovém a předdůchodovém věku. „Dětí tu máme málo. Lidé u nás ani nemají potřebu nikam chodit,“ dodal starosta.

Okolí Vyškovce je hojně navštěvované turisty. Ani z nich místní nemají strach. „Vyškovec máme rádi, jezdíme sem často. Jsou tu velmi svérázní lidé, ale upřímní. Žijí zde v horách na zdravém vzduchu. Chrání se proti nemocem po svém,“ podotkla Marie Jelínková, návštěvnice z jihomoravských Hrušovan.

Selmice: Důchodci o očkování nestojí

Selmice, obec uprostřed pastvin s vraníky ze sousedního hřebčína v Kladrubech, v proočkovanosti uzavírá žebříček patnácti lokalit Česka s nejnižším počtem vakcinovaných nad 60 let. Očkováním jich z 38 prošla polovina.

„Očkovat se nechám, až bude jisté, že vakcína nemá vedlejší účinky. Stejně si myslím, že vše kolem covidu je uměle vyvolané,“ říká 30letý místní muž na procházce s kočárkem. Většina Selmických pracuje ve fabrice v Přelouči, chvaletické elektrárně nebo kladrubském hřebčíne. Důchodci sedí doma.

Selmice v proočkovanosti uzavírá žebříček patnácti lokalit Česka s nejnižším počtem vakcinovaných Foto: Vladislav Prouza, Právo

„Není tady hospoda, obchod, škola ani jiná příležitost, kde by se lidé scházeli, tak nevidím důvod se očkovat. Když procházíte obcí, téměř nikoho nepotkáte,“ říká selmická starostka Marie Kesnerová (nezávislá).

„Očkovat jsme se nechali celá rodina po zkušenosti s covidem,“ prozradila žena na zápraží jednoho z domů.

„Obec dělala, co mohla, aby lidé včas věděli, kde je zrovna možné se nechat očkovat. Služeb očkovacího kamionu, který operoval tři kilometry odsud, ale využila jen jedna rodina. Lidi nemůžeme do očkování nutit,“ míní starostka, která nedávno covid měla a ještě neví, zda se nechá očkovat.

Chlumy: Statistiku zkreslují cizinci

Ve vesničce Chlumy na jižním Plzeňsku čísla ukazují, že alespoň jednu dávku vakcíny má jen pětadvacet procent místních starších šestnácti let. Starosta Josef Šimek (nezávislý) to odmítá a tvrdí, že jde o zkreslené údaje.

„Problém je faktický počet obyvatel. Těch tady máme 112, ale papírově jich je o 90 víc. To jsou totiž cizinci, které si v minulosti někteří místní nechali přihlásit na své adresy a už v obci fyzicky dávno nejsou. Bohužel jsou tady stále evidovaní. Měli tady hlášený pobyt, aby mohli získat řidičák,“ vysvětluje starosta.

Právě tito cizinci ve věku od 30 do 49 let jsou pod něj ve skupině, která ve statistice obce vykazuje jen 17procentní proočkovanost a ovlivňuje tak celkový výsledek.

Kvůli nelichotivým číslům už měl starosta telefonáty z hygieny. „Volali asi třikrát. Pořád to samé, že tady máme nízkou proočkovanost a ať s lidmi promluvím. Chápu, že se to sleduje, ale já přece nikoho nebudu přesvědčovat a nutit ho do toho. Je to každého věc. A pokud se někdo nechce nechat naočkovat, nemusí se přece zpovídat, jaký pro to má důvod,“ míní Šimek.

Ačkoliv je sám v rizikové skupině seniorů nad 60 let, očkovaný není. „Měl jsem úraz ruky a doktor mi píchl tetanovku. Přitom mě upozornil, že mi teď nedoporučuje očkování na koronavirus,“ uzavírá starosta.