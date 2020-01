Kauza se známkami zpřísnila schvalování IT zakázek

Částečnou náhradou za zakázku Asseco by mohl být nový e-shop elektronických známek, jejž ve dvou variantách od pátku až do nedělního večera vyvíjela v pražských Holešovicích skupina šedesáti programátorů. Šlo o dobrovolníky, kteří se do tohoto hac­kathonu přihlásili na výzvu podnikatele v oblasti IT Tomáše Vondráčka.