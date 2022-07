Kauza Dozimetr ukázala, jak chybí ochrana oznamovatelů

„Celá tato kauza jen dokresluje, jak whistleblowing v praxi fungovat nemá. Pokud by byla v tomto případě aplikována základní pravidla, pak by s takovým podnětem mělo být zacházeno šetrně a diskrétně. Rozhodně by neměl být dotyčný oznamovatel postihován či dehonestován,“ uvedl advokát Petr Hrnčíř.