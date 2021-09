Kauza covidového letadla do Tokia: Nikdo chybu neudělal, žádný viník není

„Dá se dělat celá řada opatření, ale nedá se to udělat stoprocentně tak, abychom všechny odvezli a přivezli negativní,“ řekl Neumann a dodal, že se například daly zdvojnásobit testy, což by s sebou ovšem neslo finanční zátěž.

Šéf české olympijské výpravy Martin Doktor k tomu uvedl: „My jsme před Tokiem zvažovali řadu možností. Například že by byli sportovci před odletem vyseparovaní, ale z různých důvodů to nebylo možné. Stále si myslíme, že speciál byla nejbezpečnější cesta. Řešil jsem to s kolegy z jiných týmů, a tam naopak měli obrovské problémy, že třeba lítali linkami a tam se nakazili. Holanďani měli nakažených více sportovců než my. Doma jim spílali za to, že neletěli speciálem. Takže to nemá jednoduché řešení.“