Karlovarský hejtman: Ve hře je omezení cestování a povinné respirátory

My se na to po tom večerním sdělení připravujeme, já jsem kontaktoval všechny složky, které jsou do toho zapojeny, včetně policie. Víme určitě, že pokud ta opatření budou rozsahu, kdy bude řekněme omezen pohyb obyvatel v rámci těchto okresů a tím pádem to musíme vymáhat, tak na to nebudeme stačit vlastními silami a budeme žádat národní úroveň o materiálně technickou, a hlavně personální pomoc. Jen jsem apeloval na to, aby ta opatření, která budou schválena, nám neparalyzovala běžný život v kraji, aby nás to v uvozovkách nezabilo.