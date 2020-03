Kantar CZ: Volby by vyhrálo ANO, do Sněmovny by se nedostala KSČM

Sněmovní volby by v únoru opět vyhrálo hnutí ANO s 31 procenty před Piráty s 15,5 procenta a ODS s 13 procenty. Další v pořadí STAN a SPD mají 6,5 procenta, do Sněmovny by se dostala ještě TOP 09, ČSSD a KDU-ČSL. Komunisté s podporou 4,5 procenta by zůstali pod pětiprocentní hranicí vstupu do Sněmovny. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar CZ, který v neděli zveřejnila Česká televize (ČT).