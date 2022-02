Kandidát na šéfa Lesů ČR Szórád půjde před soud. Státní zástupce podal obžalobu

Obžaloba přichází asi měsíc poté, co detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) předali návrh na obžalobu dozorujícímu státnímu zástupci Adamu Borgulovi z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Podle informací serveru Seznam Zprávy by již přitom tento týden mohl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) vybrat ze dvou finalistů, které mu doporučila výběrová komise, nového šéfa firmy. Podle serveru komise z pěti uchazečů doporučila Szóráda a ředitele odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů na ministerstvu zemědělství Václava Lidického. A právě Szórádovi může nynější vývoj jeho kauzy vítězství v soutěži výrazně zkomplikovat.

Ministr by měl nového generálního ředitele jmenovat do konce února. Předtím by měl ještě jím vybraného finalistu posoudit vládní výbor pro personální nominace.