Káňata vyhnala havrany od školy v Táboře

Je to vůbec poprvé, co v českém městě rozhání havrany právě ptačími dravci. Kdyby tato metoda vyšla, řešily by podobně problémy s havraním hlukem i v řadě dalších měst, například v Českých Budějovicích .

„Kdybych chtěla používat například jestřába, nešlo by to. Jedná se totiž o velmi plachého dravce a vadila by mu zástavba. Naopak toto káně tohle prostředí zvládá a je to i důvod, proč se používá k biologické ochraně například na Pražském hradě proti holubům, nebo i v Paříži a v Londýně,“ vysvětlila Melcerová.