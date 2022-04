Kalousek kritizuje vládu: Kupujete si voliče a zapomínáte, že inflace je jako průjem

Vláda ve středu schválila soubor opatření, která mají pomoci nízko a středněpříjmovým domácnostem v době strmě zdražujících energií a rostoucích cen. Rodiny s příjmy do milionu korun čistého ročně mají dostat jednorázový příspěvek na každé dítě do 18 let 5000 korun.

„Ve vší úctě, pane premiére, příspěvek 5 tisíc na dítě je proinflační, nikoliv protiinflační opatření. A podporovat inflaci podporou domácností s čistým příjmem 80 tisíc měsíčně je populistický přešlap, který se vymstí,” nešetřil předsedu vláda Petra Fialu (ODS) Kalousek přímo v diskusi pod původním premiérovým tweetem.

A rozladění Kalousek neskrýval ani v dalších příspěvcích. Opatření je podle něj volební úplatek. „S pomocí lidem ohrožených chudobou to nemá nic společného. Pan ministr Jurečka říkal, že výplatu chtějí stihnout do srpna. A volby jsou v září. Je mi z toho smutno,” napsal Kalousek, který je členem TOP 09, tedy strany, jež je součástí současné vládní koalice.

„Kdybychom to těm dětem dokázali dát ze svého, tak bych zatleskal. My to ale budeme financovat z dluhu, který ty samé děti budou muset splácet i s krvavým úrokem. S touhle falešnou ,podporou rodin‘ se nikdy nesmířím,” napsal Kalousek.

Jurečka: Nikoho nenecháme ve štychu

Podle premiéra Fialy opatření cílí především na rodiče s dětmi, na samoživitele, ale i střední třídu. A stejný názor sdílejí i koaliční partneři.

„Jasně jsme řekli, že nikoho nenecháme ve štychu a budeme sociálně odpovědnou vládou,“ řekl při představování změn chystaných vládou ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). To Kalousek tvrdě odmítá.

„Odpusťte mi, prosím, to přirovnání, ale inflace je jako těžký průjem. A ten se nedá zvládnout bez nemilosrdné diety: ochlazení pracovního trhu, zmrazení růstu mezd a sociálních dávek… Můžeme ignorovat křeče v břiše a cpát se obvyklou krmí dál… O to dříve se ale poděláme znovu,” reagoval na sociálních sítích ve čtvrtek bývalý předseda TOP 09.

