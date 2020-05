Kadeřnice štíty zahodily, nedá se v nich totiž pracovat

Je to nechutné, chytají se na to i odstřižky vlasů, a jak je to zaoblené, tak nic nevidím. Nedá se v tom pracovat

Zákazníci ve Stodůlkách obtíže se štíty chápou. Pracovnice salonu každému z nich ještě předtím, než usednou do křesla, situaci vysvětlí. „Ještě se nám nestalo, že by někdo odešel,“ dodala.

Ne všude to běží stejně. „Prakticky každý den přijde někdo, kdo chce, abych štít měla, dnes jsem ho měla na sobě celé dopoledne. Měla jsem tady rodinu, manžele s dcerou, a ti požadovali, abych to měla nasazené,“ svěřila se Právu kadeřnice Jitka z malého městečka za Prahou.

„Každé zákaznice se zeptám, zda chce, abych štít měla, většinou to požaduje tak jedna z dvaceti. Když to ale člověk na sobě má, je to nechutné, protože se na to chytají i odstřižky vlasů, a jak je to zaoblené, tak nic nevidím. Nedá se v tom pracovat,“ shrnula.