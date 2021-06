K očkování se mohou registrovat cizinci a lidé bez pojištění. Vakcínu si zaplatí

„V každém kraji bude pro tuto skupinu obyvatel určeno minimálně jedno očkovací místo, v Praze jich bude šest, a to včetně velkokapacitního O2 Universum,“ uvedlo ministerstvo (podrobnosti včetně seznamu očkovacích míst lze najít na webu resortu zde ).

„Zpřístupňujeme očkování proti covidu další skupině obyvatel. Například cizincům ze třetích zemí, kteří v ČR dlouhodobě žijí a pracují, ale zdravotní pojištění si platí doma. Týká se to ale také občanů, kteří pracují v cizině a platí si zdravotní pojištění v té zemi, ale do ČR se pravidelně vracejí. A těchto lidí není zanedbatelné množství. Pokud chceme co nejdříve dosáhnout kolektivní imunity, musíme očkování maximálně rozšířit,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).