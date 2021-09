Jurečka už netrvá na požadavku, aby bylo Spolu pro zákaz manželství gayů a leseb

V pátečním předvolebním rozhovoru s Deníkem N Jurečka uvedl, že si neumí představit, že by KDU-ČSL byla ve vládě a vládní koaliční většina něco takového schválila.

V pátečním rozhovoru Jurečka uvedl, že pro lidovce by bylo nepřijatelné i to, aby jednotliví poslanci vládních stran hlasovali volně, a manželství pro všechny by tak mohlo projít hlasy z opozice.