Jurečka: Ne povinnému očkování lidí nad 60 let

Jurečka tvrdí, že pro očkování vybraných profesí chce nejprve souhlas odborných skupin. „Pak jsme ochotni tomu vyhovět,“ uvedl. Nastupující vláda ale podle Jurečky nemůže akceptovat takovou vyhlášku, která zavádí povinnost očkování lidí nad 60 let. Proto ji podle jeho slov zruší.

„Pokud se chceme dostat z pandemie, je potřeba, aby maximum lidí, zejména těch, co pracují s ohroženými skupinami z pohledu covidu, bylo proočkováno,“ uvedla Maláčová. Neobává se toho, že to povede k odlivu pracovníků. „Zkušenost, která byla v Evropě, zejména ve Francii, ukázala, že to nakonec vedlo k odlivu 0,1 procenta zaměstnanců (ve zdravotnictví),“ argumentovala Maláčová.