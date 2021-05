Jste vláda chaotů, doplácí na vás celá republika, vmetl vládě Farský

Předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský vmetl vládě, že na její chaotické rozhodování doplácí celé Česko, vidět je to například na počtu mrtvých. Vláda by tak měla skončit a měly by být předčasné volby. Ty by mohly být na začátku července. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) na to reagoval ve vyhrocené diskuzi v Partii na CNN Prima News tím, že se musí vláda s opozicí naopak semknout.