Jsou na řadě: lidé nad 80 let se od zítra mohou hlásit na očkování. Jak na to?

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) budou mít lidé nad 80 let takzvanou prioritu 1A, stejně jako zdravotníci a lidé pečující o seniory v sociálních zařízeních. Lidí v kategorii 80 let a více je v ČR přibližně 400 tisíc, podle Blatného by měli být proočkováni do února. „Dohromady je v této kategorii asi 750 tisíc lidí, to se dobře potkává s počtem všech vakcín, které budeme mít v lednu a v únoru v ČR k dispozici. Ale ne všichni se budou chtít nechat očkovat,“ uvedl ve středu ministr.

Od 1. února každý

Rezervační systém bude fungovat na http://crs.uzis.cz, kam se člověk může dostat z webových stránek ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz. „Zadáte své rodné číslo, číslo karty pojištěnce, případně anamnézu a poté se zaregistrujete, přičemž si vyberete preferované očkovací místo, pokud bude volné,“ řekl Právu vedoucí týmu Chytré karantény Petr Šnajdárek. „Jako důkaz ověření registrace přijde SMS šestimístný kód,“ dodal.

Od 1. února se do systému bude moci zaregistrovat každý, podle věku a anamnézy mu pak sám program určí úroveň priority. Přednost dostanou starší lidé a chronicky nemocní. „Bude vám přiděleno skóre od 1 do 14 na základě dotazníku, a podle toho budete prioritizováni,“ řekl Blatný.

Lidé pak dostanou SMS či e-mailem potvrzení, že už se mohou jít naočkovat. V této skupině 1B je asi tři a půl milionu lidí, proočkovaná by měla být do léta.

Odborníci upozorňují na to, že ne všichni senioři ale práci s internetem zvládnou.

Máme spoustu doktorů, kteří doslova stojí na značkách a říkají – dejte nám vakcíny, my ty lidi naočkujeme. Když mluvím se staršími pacienty, říkají mi, že nikam jezdit nebudou. A to se týká i Prahy.

„Senioři mohou kontaktovat bezplatnou linku 1221, mohou využít pomoci příbuzných nebo praktických lékařů,“ uvedl ve středu Blatný. Jeho úřad dnes jedná i se zástupci lékárníků s tím, že by se senioři mohli registrovat v lékárnách.

Vedoucí Gerontologického centra na Praze 8 Iva Holmerová ale upozorňuje, že „lidé v tomto věku často trpí poruchami rozpoznávání či smyslů, jsou v sociální izolaci. Praktičtí lékaři by je měli aktivně vyhledávat,“ uvedla.

Praktici o svých seniorech vědí

Podle Šnajdárka to praktici dělat mohou. „Někteří praktičtí lékaři mají své registry a vědí, kde mají svoje seniory. Vědí, že třeba babička nemůže chodit, tak ji nechají zkontaktovat, případně vyhlásit obecním rozhlasem,“ řekl Právu.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka je ale skeptický. Podle něj by praktici měli sami očkovat ve svých ordinacích. „Máme spoustu doktorů, kteří doslova stojí na značkách a říkají – dejte nám vakcíny, my ty lidi naočkujeme. Když mluvím se staršími pacienty, říkají mi, že nikam jezdit nebudou. A to se týká i Prahy,“ řekl Právu.

„Lidi z Dejvic říkají, že na Bulovku se očkovat nepojedou. Že se tam nedostanou a mají strach, že tam něco chytí. Musíme je naočkovat v jejich prostředí,“ řekl.

Server iRozhlas ve středu informoval, že rezervační systém na antigenní testy používal program Reservatic, který rozesílal údaje o uživatelích reklamním společnostem. Ministr Blatný ve středu vyloučil, že by se to mohlo stát teď.

„Systém má odstraněny veškeré moduly, jež by umožňovaly jakékoliv sdílení. Je vyloučeno, aby došlo ke sdílení komerčním subjektem. Tyto funkce v rezervačním systému nejsou možné,“ řekl Blatný.