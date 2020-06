Jsem hrdý na to, že jsem „vidlák ze Slavičína”, odvrací Hřib kritiku opozice

„Primátorem přeci nemusí být jen ten, kdo se v Praze narodil, ale i ten, kdo v Praze zakotvil, má ji rád a komu na ní záleží. Proto mohu s klidným srdcem říct: Pocházím ze Slavičína a jsem na to hrdý,” píše na Facebooku primátor Zdeněk Hřib.

Udženija chtěla dát Hřibovi facku. Je to arogantní hovado a vidlák, řekla

Vidlákem ze Slavičína ho na minulém jednání pražského zastupitelstva nazvala předsedkyně klubu ODS Alexandra Udženija. Pustila se tak do něj poté, co jí on připomněl její částečně balkánský původ.