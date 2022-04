Jihočeský kraj posílá do Buče sanitky i traktory

Podle něho se i přes obrovské ztráty toto lázeňské město znovu obnoví. „Všichni víme, co se tam i na dalších místech Ukrajiny stalo. Já bych se nebál slova genocida,“ prohlásil velvyslanec. Současnou situaci přirovnal k druhé světové válce, kdy se musely národy semknout proti fašistickému Německu. Vyjádřil vděčnost za pomoc Jihočeského kraje a také vděčnost vládě České republiky.

Hejtman Kuba ocenil jednomyslné hlasování všech zastupitelů o tomto daru. „Důležité je, že jsme jednali rychle a našli jsme v rámci obnovy vozového parku záchranné služby i u silničářů odpovídající techniku. Sanitní vozy už mají sice něco odježděno, ale stále jsou velmi kvalitní,“ ujistil Kuba, podle kterého by měly sanitky, traktory i nakladač pomáhat na Ukrajině už během několika následujících dní.

Zkouším sílu Twitteru. Dostal jsem dopis od starosty Buči A.Fedoruka. Město potřebuje pomoc: bagry, rypadla, cisternová vozidla, dodávky, traktory, sanitky, hasičské vozy, autobusy, policejní auta. Najde se české město/města, které by mohlo Buči s něčím pomoct? Předem děkuji!

„Celkem letos rozdělíme do obcí a mezi občany Jihočeského kraje 800 milionů korun. My víme, že naším hlavním úkolem je starat se o Jihočeský kraj, ale také je naší lidskou povinností pomoci někomu, kdo se ocitl v nesnázích. Já bych se styděl, kdybychom to jako Jihočeši nezvládli,“ zdůraznil Kuba.