Jih Moravy čeká nová komáří kalamita

„Pokud by někdo měl v plánu odpočinek v trávě lužní krajiny, byla by to opravdu špatná volba. V oblasti soutoku Moravy a Dyje komáří kalamita momentálně vrcholí a víme, že přijde další vrchol, který bude ještě silnější. A s centrem jinde, blíže Břeclavi. Ovlivní i situaci ve městě,“ uvedl specialista na problematiku komárů Krajské hygienické stanice Brno Oldřich Šebesta.