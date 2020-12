Ještě den a PES může v Česku opět zavřít obchody

Pokud by kabinet rozhodl o přesunu země do 4. stupně, opět by se omezila svoboda pohybu a vrátil by se noční zákaz vycházení, došlo by k zavření hotelů i restaurací, kaváren a dalších podniků, které by mohly své produkty vydávat pouze ke konzumaci s sebou. Na veřejnosti by opět nebylo dovolené konzumovat alkohol.