Jermanová má za 80 tisíc kontrolovat Středočeský kraj. Nová koalice je proti

„Myslím si, že je to zcela absurdní. ANO má 15 zastupitelů. To, koho si na předsedu kontrolního výboru nominovali, něco svědčí o nich. Ne o nás. Asi dosavadní hejtmanka potřebuje placenou pozici, protože by třeba mohla mít problém s nalezením jiné práce,“ řekla Pecková Novinkám.

S funkcí je vedle povinnosti kontrolovat správnost provedení finančních a dalších operací úřadu spojen také plat kolem 80 tisíc korun měsíčně, Pokorné by dále náleželo služební auto, příspěvky na stravování a kancelář.

Ta informaci v pondělí potvrdila i Právu prostřednictvím SMS zprávy. „Ano, jsem navržena,“ odpověděla Jermanová na dotaz.

Pecková k tomu dodala, že se již dříve uvnitř koalice domluvili, že nebudou opozici do nominace zasahovat. A navíc i přesto, že je klub ANO relativně početný, sama připustila, že v jejích řadách aktuální nevidí moc vhodných adeptů. S ohledem na dosavadní vývoj, však ani neočekává, že by ANO nyní vybralo ze svého středu jiného kandidáta.

Zatím, ale není jasné, jak se k tomu postaví zastupitelstvo, které musí její nominaci potvrdit. Jeho ustavující schůze se bude konat v pondělí 16. listopadu. „To, zda bude zvolena, se uvidí,“ zdůrazňovala Pecková. Zároveň uvedla, že pokud jde o ní, hlasovat pro zvolení Jermanové nebude.

Autokontrola?

Ve hře je tak stále i varianta, že pozici nakonec získá někdo z koalice, jejíž součástí je kromě Starostů a nezávislých také ODS, TOP 09 a Piráti. Jenže to by znamenalo, že by se vedení kraje dostalo do paradoxní situace, kdy by kontrolovalo samo sebe.

I z těchto důvodů Pecková uvedla, že se bude snažit, aby pozici přece jenom obsadilo ANO, které zůstane jako jediné v opozičních lavicích. Zbytek dosavadní koalice, ČSSD spolu s komunisty, mandáty v říjnových volbách neobhájil.

„Nebudeme jako oni“

Současně Pecková upozorňuje, že pokud by se zastupitelstvo na žádném kandidátovi neshodlo, hrozí, že zůstane funkce neobsazená. Opakovala by se tak situace z přechozího volebního období, kdy hnutí ANO odmítlo akceptovat právě nominaci STAN jako dosud nejsilnějšího opozičního klubu.

„Vytvořili situaci, kdy byl výbor několik měsíců neusnášeníschopný, protože neměl předsedu, který svolává jednání. Takže stávají koalice si upravila jednací řád tak, aby mohl jednání svolávat místopředseda. To znamenalo, že byl kontrolní výbor do voleb paralyzován. Ale my se nebudeme chovat stejně,“ dodala Pecková.

Hromadný bojkot

Nespokojený s volbou opozice je zjevně i zbytek vznikající koalice. Pirátský lídr Jiří Snížek již avizoval, že zastupitelský klub jeho strany s nominací bývalé hejtmanky Jermanové souhlasit nebude.

Pokud jde o TOP 09, zdůrazňoval zase středočeský zastupitel Jan Jakob, že za důležitou považuje zejména osobní důvěryhodnost člověka, který bude funkci vykonávat. S Pokornou Jermanovou je přitom spojena nejedna aféra z období jejího vedení úřadu. Za všechny šlo například o desetitisícové odměny pro její úředníky. „Je nepochybné, že nominace hnutí ANO není šťastná,“ doplnil.

Zároveň on i místní lídr ODS Martin Kupka potvrdili Novinkám, že pokud nenabídne hnutí ANO jiného kandidáta, plánují o situaci uvnitř koalice dále jednat.