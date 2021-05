Jenom jsem se snažila přežít, bilancuje zdravotní sestra těžký koronavirový rok

Sestřičky i další zdravotníci si během posledního roku sáhli na dno svých psychických i fyzických sil.

„Ten začátek byl strašně náročný, ale asi jsme všichni byli ještě plní sil, takže jsme se do toho pustili s vervou, že to zvládneme, jenže to bylo dlouhé a pořád se to nelepšilo, bylo to vlastně pořád horší,“ líčí Lenka Konečná.

K tomu, že se chce tomuto oboru věnovat, musela podle svých slov dozrát, těžká situace ale její odhodlání začala nahlodávat.

„Už jsem měla pocit, že už to nechci dělat, že tady nechci být, že mě to prostě nebaví, že to takhle nechci. Strašně lidí umíralo, bylo to pro mě opravdu psychiky náročné. Moc volna jsem neměla a neventilovala jsem to asi nijak. Já jsem pak byla v takové depresivní fázi, kdy jsem nedělala nic, jenom jsem se snažila přežít,“ popisuje nelehké období zdravotní sestřička, jež na jednotce intenzivní péče pečuje o ty nejzávažnější případy.

Lenka během posledního roku mnoho volna pro soukromý život neměla. Foto: archiv Lenky Konečné, Novinky

Lenka si ještě dodělává specializační vzdělání. Během nedávných přednášek se jí profesor zeptal, proč tuhle práci vlastně dělá.

„Uvědomila jsem si, že tu práci miluju, strašně mě baví, naplňuje mě, a to si nenechám vzít. Rozhodla jsem se, že se do toho pustím, že to jednou přejde a bude to dobrý,“ říká.

Přiznala, že největší odměnou pro ni i kolegy je, když vyléčený pacient přijde a poděkuje. „Teď tu byl takový šikovný pán, který už šel domů. Tak ten nám strašně děkoval, s některými se domlouval, že půjde na pivo, ten si toho vážil,“ usmívá se.

Nemocnice na své zaměstnance myslí

Již od roku 1965 připadá na 12. květen Mezinárodní den zdravotních sester a ošetřovatelek. Ten připomíná, jak jsou ve zdravotnictví nejen sestřičky důležité. V letošním roce je to ještě zvýrazněné koronavirovou krizí, jež asi nejvíc prověřila právě zdravotníky.

Vyjádřit jim uznání se snaží i ve Všeobecné fakultní nemocnici. Třeba rozdáváním růží.

„Je hezké, že se na nás myslí. Děláme tu práci, kterou děláme, bylo to náročné, odměny jsme dostali, vážím si toho a asi nic dalšího nepotřebujeme, už jen aby to bylo dobré,“ říká s pokorou sestřička Lenka Konečná.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze dostaly sestřičky růže jako poděkování. Foto: archiv VFN, Novinky