Jen dvě hadice, žadonili kutilové u prodejny stavebnin

„Vstup povolen pouze živnostníkům a firmám. Platba možná pouze na fakturu, vstup jen přes Drive In, maximálně 30 osob, otevřeno do 16 hodin,“ oznamuje v souladu s nařízením vlády u svých bran řetězec Hornbach. Haly hlavních prodejen jsou uzavřeny. A zdejší pracovníci jsou vskutku nekompromisní.

K pobočce na Černém mostě v Praze jezdí dodávky, parkoviště je ale téměř prázdné. U vstupu do sektoru, kde lze nakupovat rovnou do auta (Drive In), stojí několik mužů v oranžových firemních bundách. „Mínus jeden, mínus druhý,“ hlásí muž od závory ve směru ven. „Tak vy a vy můžete dovnitř. Chci ale vidět živnostenský list a občanské průkazy,“ reaguje jeho kolega u vstupu.

Postarší tělnatý muž v teplákách s manželkou se hrne dovnitř. „Já jsem živnostník, řeknu vám IČO,“ říká ne příliš sebevědomě. „Je mi líto. Chci vidět papír o živnosti a občanku,“ oponuje místní pracovník. Muž to otáčí se slovy, že si tedy dojede pro papír.

Dva kutilové zoufale mávají rukama. „Chlapi, máme rozdělanou práci, živnostníci nejsme, ale potřebujeme jen dvě hadice, nemohl by nám tam někdo pro to skočit,“ žadoní u Drive In. „To fakt ne,“ posílá je rázně pryč pracovník marketu.

Něco na objednávku

Nějaké nářadí, spojovací materiál a nejspíše i ty hadice, pokud to není něco speciálního, si ale jde koupit bez nějakých omezení hned naproti v části obchodního domu Globus. Ten je v jinak zamčeném, ostrahou hlídaném obřím nákupním Centru Černý Most otevřený. Lidí není mnoho a počty vstupujících zákazníků nejsou regulovány. Mnozí z nich mají už na ústech respirátory či roušky, senioři i mladí, a nakoupit mohou např. také balené květiny či elektroniku.

To ve stavebninách Rokal Praha v Černošicích mají prodavači nosy a ústa zakrytá hadry, jeden z nich na hlavě štít z plexiskla. Hned za vchodem stoleček s nápisem STOP. Nelze jít mezi regály, obsluhují od pultu, v obchodě smí stát maximálně dva zákazníci, ostatní venku. Žádné fronty se tam ale netvoří.

„Prodáte mi šrouby, i když nejsem živnostník?“ ptá se opatrně jeden čtyřicátník. „Je zákaz vycházení! Jen do práce a domů. Stojí na těch šroubech vaše existence?“ reaguje zostra šéf prodejny a podrážděně ukazuje, ať jde muž ven na dvůr před prodejnu.

Autoservisy i STK jsou v provozu

V některých stavebninách však smí kupovat i koncový zákazník, nejen živnostník, ale pouze na základě předchozí online objednávky.

„Prodej a služby pro podnikatele jsou nepřerušeny. Prodej koncovému maloobchodnímu zákazníkovi může být realizován pouze na základě přijetí objednávky e-mailem nebo telefonicky. Po obdržení potvrzení, může zákazník zboží vyzvednout na výdejním místě. Toto opatření bude dále upřestňováno s ohledem na budoucí nařízení Vlády ČR,“ oznamují JPM Stavebniny na svých pobočkách ve Žďáru nad Sázavou, Maršovicích, Hlinsku a Svratce.

Co se autoservisů týče, fungují, ale lidé se do nich zatím nehrnou. „Kdo se objednal jen na nějakou prohlídku, odsunul to. Moc zákazníků nepřichází. Prodej dílů je zastaven, servis je ale plně v provozu,“ potvrzuje Právu diagnostik ze společnosti Auto Kout Centrum v Brandýse nad Labem, specializovaný na renaulty a dacie.