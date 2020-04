Jednodušší odtahy autovraků i změny pro těhotné vězenkyně, Zeman podepsal novely

Prezident podepsal například novelu trestního řádu, která stanoví, že soudy již nebudou muset automaticky přerušovat výkon trestu těhotným ženám, případně matkám dětí do jednoho roku. Jde o reakci na přerušení trestu ženě odsouzené za vraždu na 30 let do vězení, která ve věznici otěhotněla.