Jednání Volného bylo hnusné a ostudné, říká Benda

Říkám jen, že výbor má dvě možnosti, které může využít. Může řešit skutek, který – pokud by se stal jinde než na půdě Sněmovny – splňuje znaky trestného činu výtržnictví, což si ale v tomto případě nejsem jist, byť to podle mě bylo hnusné, ostudné jednání.

Anebo to můžeme řešit jako urážku mezi poslanci, což by se asi v tomto případě dalo, ale musí to být na základě podnětu někoho z poškozených. V takovém případě může výbor uložit povinnost omluvy anebo finančního postihu v podobě ztráty měsíčního platu.