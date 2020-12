Jediná alternativa pro středopravicové voliče jsme my, rozjel trojblok sebevědomě kampaň

Spojení konzervativního trojbloku ODS, TOP 09 a KDU-ČSL do parlamentních voleb, které Česko čekají v říjnu 2021, představuje podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové jedinou alternativu pro středopravicové voliče. Prohlásila to ve středu ve Sněmovně při představení sloganu a webu „Jdeme do toho SPOLU“.