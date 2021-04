Je to největší útok na Česko od roku 1968, řekl k Vrběticím poslanec ČSSD Veselý

„Je to největší útok na naše území od roku 1968. Tomu odpovídá i obrovská reakce z české strany. Informace jsou tedy natolik závažné, že je vyhoštění na místě. I prezident to posvětil,“ sdělil Veselý.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu uvedl, že prezident Miloš Zeman reakci podpořil. On sám by se měl k útoku podrobněji vyjádřit příští týden v neděli.

Reakce pak naopak není dostatečná podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, měla by být větší. „Je to teroristický čin, byly evakuovány celé obce. Na rozdíl od kolegů nepovažuji vyhoštění diplomatů za dostatečné,“ řekla Pekarová. Podle ní by se měla situace v ČR řešit na úrovni Evropské unie, která by se měla k útoku vyjádřit jednotně.